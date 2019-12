Weihnachtsmann im Interview „In diesem Jahr mache ich an Heiligabend neun Bescherungen mit“

Was haben Sie durch Ihre Arbeit als Weihnachtsmann über die Menschen gelernt?

Dass Menschen total unterschiedlich, vielschichtig Weihnachten feiern. Ich gehe ja auch in Altersheime und Krankenhäuser. Wie sie sich vorbereiten – ein Wahnsinn, was für eine Energie die Menschen aufbringen, in der Weihnachtszeit anderen und sich selbst eine Freude zu machen. Schenken ist davon nur ein kleiner Aspekt, das geht übers Schmücken und Einstudieren von Liedern und Gedichten. Das ist auch eine Motivation, immer weiter zu machen. Ich gehe ja in das Intimste, was die Leute haben: in ihre eigenen Stuben.