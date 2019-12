Weihnachtsmann im Interview „Manche Weihnachtsfeiern eskalieren wirklich extrem“

WirtschaftsWoche: Herr Dößereck, vor 25 Jahren sind Sie zum ersten Mal als Weihnachtsmann aufgetreten, bei Ihrer Nichte. Mit Ihrem heutigen Wissen: Wie waren Sie so?

Stefan Dößereck: Aus der heutigen Sicht habe ich ganz viele Fehler gemacht. Das Kostüm hatte auf dem Dachboden gelegen, nach einem Waschgang war der Pelz dann rosa verfärbt. Und ich habe mir das Kostüm vorher nicht angezogen. Man muss das vorher mal eine Zeit lang tragen, um ein Gefühl für die Wärme zu bekommen. Vor allem aber hatte ich kein Vorgespräch geführt. Wie viele Kinder sind da? Wie viele Geschenke überbringe ich? Passen die alle in den Sack? Gibt es Tiere im Haus? Was soll ich aus dem Goldenen Buch vorlesen? Den Text hatte ich damals erst eine Minute vorher in die Hand gedrückt bekommen. Grundsätzlich muss ich immer zuerst die Frage klären: Was verbinden die Leute, die den Weihnachtsmann oder Nikolaus buchen, mit dem Auftritt? Und wenn die Intention eine falsche ist, bin ich nicht dabei.