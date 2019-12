Weihnachtsmann im Interview „In diesem Jahr mache ich an Heiligabend neun Bescherungen mit“

Wie dann?

Wir arbeiten ja mit Illusionen. Und was, wenn man den Weihnachtsmann im rostigen Auto entdeckt, der an der roten Ampel wartet? Das ist zwar lustig, man wird angehupt, aber für Kinder ist das doch komisch. Ich erzähle denen schließlich, ich komme im Schlitten durch die Nacht geritten und lande auf den Dächern. Deswegen: so nah wie möglich am Auftrittsort umziehen. Was nicht geht, ist die Toilette: Ich hinterlasse ja Sachen, Ersatzteile. Und wenn der Bart herunterfällt, auf oder in eine Toilette, zieht man den nie wieder an. Der absurdeste Ort, an dem ich mich mal umgezogen habe, war im Düsseldorfer Medienhafen in einem Schiffsmotorraum. Und apropos Illusion: Ich war mal gebucht mit Knecht Ruprecht und Christkind, und wir haben es zu dritt nicht geschafft, alle Geschenke für das Kind reinzutragen. Da habe ich dann zum Kind gesagt, demnächst müsse das Christkind wohl mit dem LKW vorfahren, um alle Geschenke abzuliefern. Da sprang die Mutter auf und rief: Ach, die Geschenke lagerten doch alle im Keller.