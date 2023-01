Weiterbildungen Fünf arbeitsfreie Tage in 2023? Das geht mit Bildungsurlaub

In den unterschiedlichen Bundesländern sind verschiedene Aspekte zu beachten. Denn nicht jeder Kurs wird in allen Bundesländern anerkannt. In Nordrhein-Westfalen gibt es beispielsweise eine örtliche Einschränkung. Der Bildungsurlaub darf nur maximal 500 Kilometer von der Landesgrenze entfernt stattfinden. In anderen Ländern ist die Entfernung zum Arbeitsort uninteressant. So können Berliner ihren Spanisch-Kurs auch in Madrid nehmen.