Weltfrauentag: Frauen dürfen in den Aufsichtsrat, aber nicht in den Vorstand

Aber wie sieht es denn in den Führungsetagen der Unternehmen aus – fast zwei Jahre nach Einführung der Frauenquote? Natürlich gibt es immer wieder Musterknaben, in Deutschland gehören Ikea, aber auch Henkel ganz oben auf die Liste. „GenCEO, das Führungskräftenetzwerk für Frauen, dem ich auch angehöre, belegt eindeutig: Viele Frauen sind längst in den Top-Etagen deutscher Unternehmen angekommen. Und nicht, weil sie eine Quote erfüllen, sondern weil sie einfach die richtige Qualifikation für ihre Aufgabe mitbringen“, sagt auch Antje Neubauer, Leiterin Marketing & PR bei der Deutschen Bahn AG.

Das untermauert die Statistik: Laut dem Women-on-Board-Index der Initiative Frauen in die Aufsichtsräte hat sich der durchschnittliche Frauenanteil in deutschen Aufsichtsräten sowie Vorständen zwischen 2010 und 2016 bereits knapp verdoppelt. Auch die Anzahl der im DAX, MDAX, SDAX und TecDAX notierten deutschen Unternehmen ohne Frauen an der Spitze ist gesunken. Nur noch 25 der 160 börsennotierten Unternehmen haben keine einzige Frau an der Spitze.