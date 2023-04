Weniger Alkohol und Tabak Ist die Generation Z tatsächlich so vernünftig?

Doch so enthaltsam wie die britischen Jugendlichen laut dem Bloomberg-Artikel leben, die Zahlen für Deutschland scheinen eindeutig in eine andere Richtung zu deuten. In der Deutschen Befragung zum Rauchverhalten (DEBRA) stieg der Anteil der Raucherinnen und Raucher unter den 14- bis 17-Jährigen im Jahr 2021 kräftig an – auf 15,9 Prozent in dieser Altersgruppe. 2019 lag dieser Wert gerade mal bei 8,7 Prozent.



Lesen Sie auch: Diese Mythen über die Generation Z halten sich hartnäckig



Der Trend zeigt sich nicht nur bei den besonders jungen Menschen. Auch in den höheren Altersgruppen verzeichneten die Studienautoren, die an der medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf forschen, neue Höchstwerte seit der ersten Befragung im Jahr 2016. Auch der Anteil der Jugendlichen, die nie geraucht haben, ist im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr minimal auf 82,9 Prozent gesunken, zeigen Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.