Weniger Gehalt, mehr Schulden Nette Menschen sind beim Geld zu genügsam

Wer im Gehaltsgespräch mehr rausschlagen will, muss schon mal dick auftragen. Introvertierten und zurückhaltenden Menschen bereitet so etwas oft schlaflose Nächte. Sie tun sich schwer damit, ihre eigenen Qualitäten dem Chef gegenüber herauszustellen und Anerkennung für ihre Leistungen einzufordern. Nun zeigt eine Studie: Wer zu nett ist, bleibt in Finanzfragen schnell hintendran. Die Untersuchung für die American Psychological Association kommt zu dem Schluss, dass nette Menschen stärker Gefahr laufen, in finanzielle Notlagen zu geraten oder gar pleite zu gehen.