Weniger Stunden auf Zeit Brückenteilzeit: Darauf müssen Sie achten

Vielfach ist dies immer noch so. Doch es soll sich ändern. Optimisten sagen bereits: Teilzeit ist das neue Vollzeit. In manchen Branchen ist tatsächlich ein Kulturwandel in puncto Arbeitszeit im Gange: Weniger Arbeitszeit macht Menschen ausgeglichener, in der verbliebenen Zeit schaffen sie dann doch wieder fast so viel wie zuvor bei 40 Stunden – so das nachvollziehbare Credo. Und Freizeit ist für immer mehr Arbeitnehmer eine ernstzunehmende Währung.