Wenn die Arbeit unerträglich wird Die skurrilsten Urteile zu Hitze im Büro

Ein schwäbischer Ingenieur fuhr nach einem anstrengenden Arbeitstag mit dem Rad nach Hause. Er schwitzte stark und wollte sich kurz abkühlen. Dafür hielt er am Neckar an und sprang zur Erfrischung in den Fluss. Nur hatte er nicht ausreichend geschaut, wohin er sprang. Er stieß mit dem Kopf gegen ein Hindernis und brach sich mehrere Halswirbel. Auch er hielt das für einen Arbeitsunfall: Es habe eine Notsituation durch die Überhitzung vorgelegen. Er habe sich abkühlen müssen, um seine Arbeitskraft zu erhalten. Die Richter überzeugte die Argumentation nicht: So sei der Ingenieur beim Badestopp nur noch zwei Kilometer von zu Hause entfernt gewesen. Große Steigungen hätte es auf dem weiteren Weg nicht gegeben. Er hätte also jederzeit nach Hause fahren und sich da, etwa unter der Dusche, abkühlen können. Ein Unfall beim Duschen wäre dann nicht als Arbeitsunfall gewertet worden. Genauso sei es beim Bad im Neckar. Zudem deuteten die Unfallfolgen daraufhin, dass der Mann einen Kopfsprung in den Fluss gemacht habe. Er habe die schweren Verletzungen so letztlich überwiegend selbst verschuldet (S 4 U 2615/17).