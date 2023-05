Worauf kommt es uns wirklich an? Diese Frage ist die alles entscheidende, disruptive bei der Verbesserung von Produkten und Services. Aldi, Apple, Motel One, Ryan Air, Tesla, Netflix, Spotify. Und jetzt denken wir mal an unser eigenes Zuhause. Ich kann da nicht anders. Ich muss immer an dieses eine komische Zimmer denken, von dem man nicht so recht weiß, was das sein soll. Nicht das Schlafzimmer, das ist auch schlimm. Aber nein, das andere. Das, in das man die ganzen Ordner ins Regal stellt. Also das Büro? Aber in dem auch die Bettcouch steht. Also das Gästezimmer? Und was ist mit dem Ergometer und den zwei Hanteln – im, äh Sportzimmer, dem Raum, in dem die Wäsche trocknet. Im Wäschezimmer. Dem Bügelzimmer. Also, diesem einen Zimmer, in dem man sich eigentlich nie so richtig aufhält, das nie richtig gemütlich möbliert ist (sondern mit dem, was die Kinder bei ihrem Auszug nicht mehr haben wollten oder was bei XXXLutz billig raus musste), das fast immer unbewohnt ist und aus dem man eigentlich endlich mal was machen müsste. Aber was?