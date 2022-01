Warum hören wir seit Herbst nichts von groß angelegten Schulungen mit tausenden von Hunden, die anschließend nach ganz Deutschland entsandt werden? Leichenspürhunde etwa lassen sich in einer Woche auf eine Corona-Schnüffel-Erfolgsquote von 94 Prozent trainieren. Aber einen Hund von null zu trainieren dauert viele Monate! Wann legen wir im großen Stil los? Apotheker werden in Windeseile fürs Impfen fit gemacht. Zurecht! Aber wo finden die Lehr-gänge zum Führen von Spürhunden statt? Quereinstieg von der brachliegenden Gastro hin zum Hundeführer (m/w/d). Warum nicht?

Warum stecken sich unsere Kinder in der Schule ein-, zweimal pro Woche ein Stäbchen in die Nase, oder lutschen an Lollitests, um dann am nächsten Tag zu erfahren, dass sie während der Doppelstunde Sachkunde neben einem mit Corona infizierten Kind gesessen haben? Mit einem Hund am Schuleingang wäre die Probe in vier Sekunden analysiert. Theoretisch jeden Tag minutenaktuell.