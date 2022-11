Ginge es den Airlines beim Fliegen wirklich um eleganten Lifestyle, unsere Flugzeuge sähen anders aus, die Snacks an Bord wären keine Instant-Nudelsuppen, es wäre einfach VIEL MEHR PLATZ, HERRJEMINE!!! Alles in der Economy Class ist seit Jahren auf das limitiert, was einem Menschen körperlich gerade noch zumutbar ist, ohne dass er seine Vitalfunktionen einstellt. Kinners, mittlerweile kostet es sogar extra, wenn man sein Gepäck über dem Kopf verstauen möchte! In der Holzklasse verströmt am meisten Eleganz und Luxus der auf das Duty-Free-Wägelchen gequetschte Karton mit der Aufschrift Chanel No. 5.