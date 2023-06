So wie sich auf dem ganzen Globus nach und nach eine Weltsprache durchsetzt, die je nach Region immer weniger dem in Britanien gesprochenen Englisch änelt (was interessiert es, wie man es in London sagen würde, wenn eine Aggentinierin mit einem Japaner diskutiert?), setzen sich auch durch die Idehen der nach Deutschland zugewanderter Menschen neue Prioritäten in der Rechtschreibung durch. Motto: Wenn man in Gedanken ausspricht, was da steht, kapiert man es.