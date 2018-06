Kurze Hosen im Büro gegen die brutale Zugeknöpftheit

Zum zweiten Punkt: Nackte Männerbeine seien einfach unsexy. Ja, Fußballer dürften natürlich Wade zeigen (wenn bei Müller die Stutzen rutschen, machen die Damen den nächsten Sekt auf), aber beim Durchschnittsangestellten gebe es da nicht viel Reizvolles zu sehen. Sorry, Jungs, aber das haben wir uns selber eingebrockt. Denn in Wirklichkeit liegt es an den Klamotten, nicht am Bein.

Folgender Vorschlag: Setzen Sie sich mal an einem milden Sommernachmittag in ein Straßencafé und senken Sie Ihren Blick auf Schienbeinniveau. Dann warten Sie auf vorbeiflaniererde Männer in kurzen Hosen und schätzen Sie mit Blick auf die Unterschenkel das Alter ihrer Inhaber, bevor sie hochgucken. Sie werden sehen: Sie kommen ganz schön ins Schleudern. Männerbeine halten sich äußerlich erstaunlich gut. Selbst unsportliche Männer mit Hüftgold haben meist stramme Waden. Es ist wahrhaftig so: Das Bein ist das Körperteil des Mannes, das optisch am wenigsten unter der Schreibtischarbeit und dem großen Kantinenappetit leidet. Ja, das Männerbein ist die Visitenkarte des Bürohengstes!