Mal unabhängig von der eigentlichen Idee von Freiheit und Einheit der deutschen Nationen (ursprünglich übrigens nicht einmal die Idee von Gleichheit und Demokratie) und einfach mal aus dem Bauch heraus: Für mich fühlt sich Schwarz-Rot-Gold einerseits förmlich und staatstragend an. Aber dann sehe ich diese Bilder in den Fernsehnachrichten und merke: Ausgerechnet die Ausgrenzer in der strukturschwachen Provinz zeigen sich damit. Die Leute mit der Angst vor Neuen. Die, die das, was sie nicht verstehen, als Lüge und Verrat bezeichnen. Die, die ihre eigene Freiheit über die von jedem und jeder Einzelnen von uns stellen. Weil sie die Mehrheit für die Elite oder für Angehörigen von Randgruppen halten, die ihre Solidarität nicht verdienen. Die, die sich für das Große und Ganze von Gemeinschaft nicht erwärmen können, weil sie sich selber gekränkt und ausgegrenzt fühlen, die schwenken Schwarz-Rot-Gold und rufen, dass sie das, was Schwarz-Rot-Gold für sie bedeutet, vor der großen Mehrheit bewahren wollen (die in unserer wunderbar funktionierenden Demokratie übrigens auch die „politische Elite“ beauftragt hat, uns in die Zukunft zu führen).