Viele Pendler rechnen so: Wenn ich jeden Tag hin und zurück 90 Minuten unterwegs bin, sind das 30 Stunden im Monat. Was für eine Lebenszeitverschwendung. Und dann rechnen sie auf: Was könnte ich stattdessen tun?

Fakt ist: Vieles, was wir gerne tun würden, statt zu pendeln, können wir auch unterwegs tun. In der Bahn können Sie Netflix gucken, endlich wieder ein gutes Buch zur Hand nehmen oder stricken. Im Auto können Sie Hörbücher hören oder sogar Sprachkurse absolvieren. Das ist doch gleich doppelt gut investierte Zeit. Erstens kommt man von A nach B, zweitens kommt was in die Birne. Das Gute ist: Unser Wertvollstes ist immer mit dabei: unser Gehirn.

Tun Sie unterwegs genau das, was im Trubel mit Familie und Freunden oft zu kurz kommt: Denken Sie über sich und die Welt ganz in Ruhe nach. Ganze Hundertschaften an Ratgeberbüchern helfen einem dabei, in sich zu gehen. Die Pendelzeit ist dafür ideal.