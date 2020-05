Die Lösung: Die Hand so früh auf das Herz legen und damit die Hand so weit hochziehen, dass der andere rechtzeitig begreift: Wenn ich jetzt noch meine Hand hinstrecke, bin ich an der Blamage selber schuld. Ganz wie mein Hausarzt, der stets auf den Punkt an der Tür zum Behandlungszimmer stehend „Kommen Sie rein“ ruft und dabei wie ein Showmaster mit beiden Armen auf die Sitzecke weist. Da käme man höchstens zum Schütteln an seine Hand, wenn man ihn von hinten überwältigen würde. Und das ist ja unüblich.