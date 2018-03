Werner knallhart: Was der Bürokaffee über die Firmenkultur verrät

Beim Kaffee geht es mittlerweile in deutschen Büros drunter und drüber. Und ich habe den Eindruck, das war nicht immer so. In meinem ersten Job als junger Redakteur bei Europas größtem Kindersender Super RTL in Köln war die Welt noch in Ordnung. Zur Jahrtausendwende stand da eine große Kaffeemaschine mit hängendem Filter.