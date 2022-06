Einfach gesagt: Das Typische an Scrum ist, dass bei Bedarf sogar alle parallel loslegen können, weil in regelmäßigen Abständen gemeinsam abgeklopft wird: Wo stehen wir? Kommen wir so voran, wie angenommen? Diese Wasserstandsanzeigen (Reviews und Retrospektiven genannt) können etwa täglich in kleineren Runden und wöchentlich in großer Runde stattfinden. Diese Updates bieten die Chance, das Projekt jedes Mal neu zu justieren: Erdbeer ohne Zucker schmeckt nicht so süß wie gedacht. Was ist mit Süßstoffen? Hafer ist zu teuer. Was ist mit Soja? Und so weiter.