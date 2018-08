Also, aus Markenimage-Gründen finde ich ein 96-Stunden-Deo geradezu entwaffnend mutig. Oder wie nennt man das nochmal, wenn man sich in den Abgrund stürzt? Eine Kosmetikfirma wie L´Oréal, die vermittelt: Mit uns kannst du einen großen Bogen um die Seife machen. Das ist so, als würde Mercedes damit werben, dass man mit dem neuen X-Klasse Pickup ganz easy Krankenhausmüll zur Entsorgungsstation fahren kann. Oder als wenn Michael Kors in Zeitungsannoncen darauf abstellte, in seinen Damen-Handtaschen könne man bis zu acht halbe Hähnchen unterbringen. Es passt irgendwie nicht. Mir kommt es so vor, als hätten sich die Deo-Fabrikanten in ihrem Leistungs-Wettrennen verrannt. Blind vor Konkurrenzdruck galt das neue Ziel: Nie mehr waschen ist der neue Megaluxus.

So wie einst die Hersteller von Rasierklingen. Mittlerweile heißt es: Gillette Fusion 5 und Wilkinson Hydro 5. Und man fragt sich: Warum lassen die vier Klingen denn so viel stehen, dass es eine fünfte braucht? Ich habe schonmal 6er-Aufsätze gesehen. Da kriegt man allein vom Rasieren Armmuckis.