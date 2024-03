Whistleblower Verzweifelt und in die Enge getrieben

Erst Anfang Dezember nahm sich eine Whistleblowerin in Friedrichshafen das Leben. Sie war verzweifelt, fühlte sich in die Enge getrieben. Die Frau hatte einem Chefarzt am Medizin Campus Bodensee (MCB) in Friedrichshafen vorgeworfen, dass Operationen ohne vorgeschriebene herzchirurgische Spezialistenteams durchgeführt wurden und bei Notfällen die Patienten mit Hubschraubern in andere Kliniken geflogen werden mussten. Aber auch, dass Notfallpatienten immer wieder abgewiesen wurden, um freie Betten für die profitableren Kardiologiepatienten zu haben. So hatte sie Ermittlungen der Staatsanwaltschaft angestoßen – gegen den Chefarzt und eine ganze Reihe von Ärzten wegen mutmaßlicher fahrlässiger Tötung, Betrug und unterlassener Hilfeleistung. Das alles habe zu vermeidbaren Todesfällen geführt, schrieb die Oberärztin laut Medienberichten.