Die Moral des Werkes ist eindeutig: Wer meint, sich durch Unverbindlichkeit, Heuchelei und Hintenrum etwas ersparen zu können, der lädt sich größeren Unbill auf. In diesem Fall landen alle, die sich dabei schuldig gemacht haben – praktisch sämtliche Protagonisten des Romans – am Ende in einem Gerichtssaal, in dem ein über die Bagage in seinem Saal empörter Richter urteilt. Vorher aber erklärt er ihnen noch, was sie hierher gebracht hat, das Fehlen von Anstand nämlich, und falls, wovon er ausgehe, die Anwesenden nicht wüssten, was das sei: Anstand, das ist, „was Ihnen Ihre Großmutter gelehrt hat“. Das gute alte: Das tut man. Das tut man nicht. Klingt einfach? Das war mal.