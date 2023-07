Das stimmt. Bei Idiocracy sehen wir zu Beginn Szenen aus zwei ziemlich unterschiedlichen Milieus. Da ist einmal ein wohlhabendes, intelligentes Akademikerpärchen, das so lange über den richtigen Zeitpunkt für die Fortpflanzung nachdenkt, bis es ihn verpasst. Milieu Nr. 2 wird am Beispiel eines fluchenden, freizeitaffinen, bierdosenzerquetschenden Prolls beschrieben, der sich mit jeder Frau paart, die ihm über den Weg läuft. Die Evolution, so erklärt uns ein Sprecher dieser Szenen im Hintergrund, war viele Millionen Jahre lang das Spiel, in dem die Smarten nach vorne kamen, und deshalb ging die Entwicklung unserer Spezies doch insgesamt ganz ordentlich voran.



Früher.



Das Fazit der Komödie: Weil die Klugen zu dumm sind, um ihre Probleme zu lösen, vermehren sich die Doofen wie verrückt. Ein Zeitsprung ins 26. Jahrhundert zeigt uns dann eine Welt, in der es vorwiegend Idioten gibt, die sich für clever halten und die den ganzen Tag nur Gatorade trinken, weil sie der Regierungspropaganda glauben, die einen Werbevertrag mit dem Laden hat, und behauptet, Wasser wäre gefährlich.