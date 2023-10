Was uns der Meister damit sagen wollte: Wenn die Hölle die Anderen sind, dann besteht die aus Menschen, aus Fleisch und Blut, aus lebenden Wesen, die wir in Büros, Supermärkten und auf Familienfesten treffen. Wenn Menschen sich bei solchen Gelegenheiten schlecht benehmen, wäre es sinnvoll, sie direkt und klar darauf anzusprechen und im Wiederholungsfall Sanktionen einzuleiten. Aber es ist natürlich bequemer, all die Nervensägen gewähren zu lassen, nichts zu sagen und dann zu Hause oder unter Freunden zu nörgeln: „Das ist das System“. „Die sind so geworden, wegen der Umstände“. „Ginge es gerechter zu, dann wäre es nicht so.“



Alles Opfer. Aber echt.