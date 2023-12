Wir leben in einer Wissensgesellschaft, die nichts über sich weiß, weil sie ständig nach alten Gewissheiten leben will. Politiker kaufen mit Steuergeldern „Arbeitsplätze“, stellen Fabriken auf die grüne Wiese, statt jene, die tatsächlich dafür sorgen, dass trotz der miesen Bedingungen in diesem Land immer noch alles läuft, der Mittelstand, die KMUs, endlich nach vorne gerückt werden. Doch das sind viele – zu komplex für Menschen, denen nur einfaches Denken beigebracht wurde.



Die Realität, das Echte, die Wahrheit – die gibt es, aber sie ist, wenn man nicht gelernt hat differenziert zu denken, eben nicht komplex, also vielfältig, sondern kompliziert. Die wichtigste Bildungsaufgabe besteht genau darin, dass zu ändern. Wo alle über Diversity reden, haben die wenigsten verstanden, was das eigentlich ist: Genau hinsehen statt einfach drüber hinweg. Darin ist die Politik schwach, weil wir es sind. Wir machen es uns immer noch zu einfach, trotz Putin und Xi, Hamas und Hisbollah, Inflation und Energiekrise. Der Blick ist getrübt. Wir schielen an der Wirklichkeit vorbei. Der freilich ist unsere Sehschwäche egal. Sie wirkt so oder so.