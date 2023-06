Doch das „Wirklich, wirklich“ meinte Bergmann anders. Erstens: Wirklich das tun, was man kann, von dem man überzeugt ist und in dem man ständig weiterlernt. Es ist nicht das, was man soll, sondern was man will. Kein Brotjob, bei dem es allein darum geht, am Leben zu bleiben, sondern auch ein Leben in Anstand und Würde zu führen. Das zweite „wirklich“ war also nicht ein lautstarkes Bekenntnis, sondern das, was Theodor Adorno – den Bergmann gerne las – in seinem berühmtesten Zitat so gesagt hatte: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“. Nimm dich ernst. Leb dein Leben. Und nicht „deinen Traum“.