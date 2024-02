Wo Branchen und Organisationen sich nicht mehr entwickeln – und das gilt natürlich auch für Kulturen und Gesellschaften –, rücken die restlichen Mitglieder zusammen, aber nicht, um sich gegenseitig zu wärmen, sondern um sich an die Gurgel zu gehen. Die gefährliche Nähe hat der Kulturwissenschaftler Marshall McLuhan am Beispiel seines „Global Villages“, der das Internet vorwegnehmenden These einer globalen Kultur und Erlebniswelt, als Rückkehr zur Stammesgesellschaft beschrieben. In der, so McLuhan, wären „Mord und Totschlag die Regel gewesen“. Kein bisschen Erfindergeist also in der Gesellschaft, die immer wieder glaubt, die Rückkehr an die gemeinschaftliche Notsuppenküche würde den Gipfelstürmern schon ihr Mütchen kühlen.