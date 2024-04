Vertrauen ist gut, solange alles so läuft, wie man sich das am Anfang so vorstellt – und das ist so gut wie immer das Ergebnis zweckoptimistischer Irritationen. Das Leben und die Arbeit sind unberechenbar, und Menschen sind das auch. Was in guten Zeiten kein Problem ist, wird unter Druck plötzlich ganz anders. Da stehen sie dann da, die Handschlagqualitätsbeauftragten aller Lager, und sagen Sachen wie „Das habe ich nie so gesagt“ – „Das habe ich nie so gemeint“ – „Daran kann ich mich nicht erinnern“ oder, immerhin fast schon wieder ehrlich, „Ich muss das leider machen“ – mit gesenktem Blick, versteht sich. Da ist sie, die alte Schlange Kaa aus dem Dschungelbuch, die hypnotisiert und ständig säuselt: „Vertraue mir...“ Mach das nicht. Würgeschlangen sind nicht dein Freund.