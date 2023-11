Willkommensprämie Bis zu 10.000 Euro für den Jobwechsel

Die Jobplattform Indeed hat exklusiv für die WirtschaftsWoche ihre Stellenanzeigen ausgewertet – demnach hat sich der Anteil an Anzeigen mit ausgelobter Willkommensprämie in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt (plus 133 Prozent). Der Anteil der Stellen mit Prämie entwickele sich analog zum Arbeitsmarkt, heißt es bei Indeed: „Je enger der Arbeitsmarkt, desto mehr Prämien werden ausgelobt.“ Der Höhepunkt sei zwar schon im ersten Quartal dieses Jahres erreicht gewesen, jedoch bewege man sich „in der Langzeitbetrachtung immer noch auf einem erhöhten Niveau“, so Indeed. Vergleich zum Vorjahr? Plus 20 Prozent. Wer wissen will, welches Unternehmen wie viel zahlt, kann bei Indeed oder dem Konkurrenten Stepstone einfach nach Wechselprämie oder ähnlichen Begriffen suchen – die Treffer sind vielfältig.