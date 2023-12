Wirtschaftlicher Abschwung Sind wir in der Krise gesünder und glücklicher?

Während die gesamten Sterblichkeitsraten in vielen Studien also tatsächlich zurückgingen, zeigte sich allerdings, dass die Selbstmordrate in Zeiten des Abschwungs und steigender Arbeitslosigkeit zunimmt. Auch Ruhm schreibt in seiner vieldiskutierten Arbeit aus dem Jahr 2000, dass mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um einen Prozentpunkt in einem US-Bundesstaat ein Anstieg der Selbstmorde um 1,3 Prozent einhergeht. „Dieses abweichende Ergebnis ist besonders interessant, weil viele der anderen Ergebnisse in erster Linie für die körperliche Gesundheit oder nicht krankheitsbedingte Todesursachen stehen, während Selbstmorde zu den am besten untersuchten Indikatoren für die psychische Gesundheit gehören“, schreibt Ruhm.