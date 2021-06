Wirtschaftsanwälte Doppeltes Gehalt für doppelte Schicht

Warum gerade die Angelsachsen so hohe Einstiegsgehälter zahlen? Der Grund sind die hohen Honorare, die sie von ihren Mandanten selbst kassieren. Diese Kanzleien berechnen ihren Kunden – meist keine deutschen Mittelständler sondern internationale Konzerne – 1.000 oder 1.200 Euro Stundenhonorar und beraten nur in wenigen, hoch bezahlten Gebieten wie M&A. Die internationalen Konzerne haben die Bereitschaft, die teils doppelt so hohen Stundensätze für Wirtschaftsanwälte zu zahlen, weil sie an die hohen Rechnungen aus USA und Großbritannien gewöhnt sind. In London und New York sind die Honorare wie die Gehälter für Juristen deutlich höher als in Deutschland, selbst Unternehmensjuristen verdienen ein Mehrfaches. Dagegen nehmen sich durchschnittliche Stundensätze hierzulande von 600 Euro für Kartellrechtler oder für M&A-Experten preiswert aus.