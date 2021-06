Wirtschaftsanwälte Doppeltes Gehalt für doppelte Schicht

Das muss man wollen und so viel Einsatz verringert die Zahl der möglichen Kandidaten für die 160.000-Euro-Jobs. Von den fünf bis zehn Prozent, die die hohen Einstellungsbedingungen und die Top-Noten vorweisen können, will nur jeder zweite überhaupt in eine Großkanzlei, schätzt Schneider-Brodtmann. Auch das Richteramt, Staatsanwaltschaft oder die vielen Jobs in Kommunen reizen viele dieser Top-Talente, die sich womöglich auch eine bessere Work-Life-Balance versprechen. Zudem gibt es in Deutschland mit seinen insgesamt 165.000 Anwälten sowieso nur 500 im Jahr von diesen Top-Kandidaten „mit voller Kriegsbemalung“ – so nennen sie Insider. Dazu gehören: Zwei Prädikatsexamina nach Studium beziehungsweise Referendarzeit mit einem voll befriedigend, obendrauf ein LLM aus den USA oder Großbritannien und am besten auch noch ein Doktortitel. Allein dieser Abschluss ist ein echtes Investment und kostet die Absolventen je nach Höhe der jeweiligen Uni-Gebühren rund 50 000 Euro.