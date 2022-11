Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller „Berufseinsteiger starten bei uns mit 150.000 Euro pro Jahr“

Warum haben Sie sich für eine Wirtschaftskanzlei entschieden?

Ich habe in Bielefeld studiert und bin dann für mein Referendariat nach Düsseldorf gegangen, musste aber sechs Monate auf den Referendariatsplatz warten. Um die Zeit zu überbrücken, habe ich an einem Kartellrechts-Workshop von Hengeler Mueller teilgenommen. Das hat mir so viel hat Spaß gemacht, dass ich mich im Anschluss direkt für eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Hengeler beworben habe. Nach dem ersten Examen ging es los. Ich habe dort dann auch ein Thema für die Promotion gefunden. Ich bin also mehr oder weniger in die Tätigkeit reingerutscht und habe dann weitergemacht, weil meine Aufgaben immer spannender wurden.