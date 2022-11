Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller „Berufseinsteiger starten bei uns mit 150.000 Euro pro Jahr“

Wann entscheidet sich, ob ein Anwalt wirklich Partner wird?

Nach dem Sounding dauert es ein Jahr bis zur finalen Entscheidung. In dieser Zeit stellt man sich unter anderem in allen Büros nochmal vor. Ich habe das im letzten Jahr gemacht und es ist eine gute Gelegenheit, sich auf einer etwas persönlicheren Ebene mit seinen Kollegen zu unterhalten. Viele wissen zwar ungefähr, was man macht und dass es fachlich gut funktioniert. Nun geht es aber darum: Wer ist der Mensch, der jetzt Partner werden soll? Mit wem arbeitet man möglicherweise über Jahre sehr eng zusammen? Ich habe mir vorher sehr viele Gedanken gemacht. Am Ende waren es einfach sehr nette persönliche Gespräche über Hobbys, Freizeit und das Leben. Aber genau darum geht es: Man will ein Gefühl dafür bekommen, mit welcher Persönlichkeit man es zu tun hat.



