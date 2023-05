Wirtschaftskanzleien „Nehmen Sie lieber den Job für 150.000 als für 180.000 Euro, wenn das Gesamtpaket stimmt“

„Potenzielle Kandidaten sind rar“, sagt Stadler, „wir haben im Legal-Markt die normale Situation des extremen Personalmangels.“ Weder die Corona-Pandemie noch die wirtschaftlichen Verwerfungen nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine haben daran etwas geändert. Im Gegenteil: „Der Legal-Markt ist trotz aller Krisen und Rezessionsängste weiterhin ein Kandidatenmarkt“, sagt von Rohr.



Allerdings gebe es durchaus Unterschiede innerhalb der einzelnen Fachgebiete: „Corporate M&A geht eigentlich immer“, so von Rohr. „Im Immobilienwirtschaftsrecht ist die Nachfrage momentan dagegen etwas überschaubarer als in den vergangenen Jahren.“ Besonders gefragt seien gerade Juristen, die über Expertise in Themenfeldern wie Datenschutz, Künstliche Intelligenz oder Cyber Security verfügen, oder die ihre Mandanten zu ESG-Fragen beraten können. Inhouse, also in den Unternehmensrechtsabteilungen, würden aktuell oft Compliance-Spezialisten gesucht.