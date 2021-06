Wirtschaftspsychologe „Jede Minute zu viel im Zoom-Raum beeinträchtigt das Wohlbefinden“

Diese Selbstbeobachtung zählt auch zu den Auslösern der Zoom-Fatigue. Wir haben das Kamerabild hier im Interview allerdings durchgehend angeschaltet, können uns in die Augen sehen. Ist das also falsch?

Nein. In kleinen Runden oder bei bestimmten Punkten im Meeting ist der Blickkontakt sehr wichtig. Bei Seminaren und Strategiemeetings unseres Teams hier am Lehrstuhl sage ich meist zu Beginn: Wir schauen uns alle zuerst einmal in die Augen. Wenn danach eine längere Präsentation folgt, können die Zuhörer die Kamera gerne ausschalten. Manche können sich so sogar besser auf das Gesagte konzentrieren. Und ganz ehrlich: Wenn jemand aus dem Team bei einer längeren Präsentation den Tisch aufräumt, Geschirr wegbringt und trotzdem zuhört, ist mir das deutlicher lieber als jemand, der vor dem Rechner hängt, Rückenschmerzen kriegt und vor lauter Langeweile wegdriftet.