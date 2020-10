WirtschaftsWoche live erleben: The Shift Summit – Vielfalt in der Wirtschaft

Beim The Shift Summit am 29. Oktober 2020 holen wir Entscheider*innen und Role Models auf die virtuelle Bühne und sprechen mit ihnen darüber, wie Diversity in der Wirtschaft und der Gesellschaft richtig gelebt wird. Wir zeigen Best Cases und legen den Finger auch einmal in die Wunde, um Diversity nicht nur zur Impagepflege zu machen, sondern zu einem integralen Bestandteil der Unternehmens-DNA.