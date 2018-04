Wissenschaft der Veränderung: Was die Forschung über den Jobwechsel lehrt

Der Grund? Das Gehirn liebt Automatismen und Gewohnheiten, so Roth. Folge man alten Routinen, schütte es Opioide aus, so dass wir für das Beharren im Festgefahrenen auch noch belohnt werden. Das heißt im Umkehrschluss: Die aktuelle Situation muss einen sehr großen Leidensdruck erzeugen oder die neue Stelle eine sehr große Verlockung darstellen, damit der Kopf sich darauf einlässt, den bequemen Alltag zu verlassen und etwas Neues zu suchen. Gerhard Roth formuliert es so: „Die goldenen Berge müssen leuchten, bis ein Mensch einen solchen Schritt macht.“