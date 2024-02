WiWo Top-Kanzleien Die Macht der Gutachter

Immer öfter sorgen Sachverständige zudem für Verärgerung, weil sie so langsam liefern. Bei manchem Gutachter liegen die Akten zwei Jahre unangetastet auf demselben Fleck, erzählt Baurechtler Lederer. Eine Folge des Fachkräftemangels. Kenner der Branche wissen durchaus, wie sie an ebenso versierte wie verlässliche Experten kommen. Meist seien dies Handwerker mit einer Fortbildung, sagt Lederer. Ärgerlich findet allerdings mancher: Sachverständiger ist kein geschützter Begriff, jeder kann sich so bezeichnen.