WiWo-Topkanzleien Die besten Anwälte für Arbeitsrecht

Der Fall zeigt, was auch Studien seit Längerem belegen: dass sich Unternehmen mit allzu großen Gefällen in ihrer Lohnstruktur am Ende vor allem selbst schaden. Erst recht in Zeiten, in denen Fachkräfte wie etwa Entwickler begehrt sind. Und es immer einfacher wird, sich über die Löhne in einem Unternehmen zu informieren: Das Portal Stepstone etwa liefert all jenen, die nach einer Stelle suchen nicht nur die Lohnspannen für die Position in ihrer Branche, sondern auch konkrete Zahlen, wo das Wunschunternehmen steht.