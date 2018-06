Strengere Regeln gelten vor allem in Positionen mit Kundenkontakt. Am Bankschalter oder beim Geschäftstreffen kommt ein Fan-Trikot wohl eher weniger gut an und kann vom Arbeitgeber verboten werden. Muss ein Angestellter eine bestimmte Arbeitskleidung tragen, gilt das auch zu WM-Zeiten. Ansonsten kommt es ganz auf das jeweilige Team und die Unternehmenskultur an, was geht und was nicht. „In Bereichen, die nicht kundenorientiert sind, sind die meisten bei Fankleidung kulant“, sagt Christoph Kurzböck.