Work-Life-Balance „Viele Männer überlebten kaum ihre Pensionierung“

Gab es früher weniger Streit um Haushalt und Kinderbetreuung als heute?

Der Mann des 19. Jahrhunderts war auch schon damit konfrontiert, dass er zuhause zumindest eine Präsenz zeigen und Teil des emotionalen Familienlebens sein sollte. Die Schwierigkeit war, dass der Beruf ihm kaum Zeit dafür ließ. Wann konnte er schon zuhause sein, um den Kindern mal den Kopf zu tätscheln oder als strafender oder lobender Vater in Erscheinung zu treten?



Aus Ihrer Forschung geht hervor, dass die Männer das nicht nur sollten, sondern auch wollten. Schon deshalb, weil sie gewisse Bildungserwartungen an ihre Kinder hatten und deren Erfüllung überwachen und beeinflussen wollten. Ein Stressfaktor, der auch heutigen Eltern bisweilen zu schaffen macht.

In der Tat sahen es viele Männer als ihre Aufgabe an, den Nachwuchs in die rechte Bahn zu bringen. Beim Adel war das einfacher: Da erbte der Nachfolger den Titel. In den bürgerlichen Berufen wie Anwalt oder Bankier sollten die Kinder in die entsprechenden Bildungsabschlüsse gelenkt werden, um auch in diesem Feld tätig werden zu können.