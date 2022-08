Zehn Tage frei für Väter Vaterschaftsurlaub: Welche Länder am großzügigsten sind

Ist das nun eine gute oder eine schlechte Nachricht für deutsche Eltern? Seit August können Väter von Neugeborenen in der EU zehn Tage bezahlten Urlaub nehmen. In einigen Ländern, wie Malta (bisher ein Tag) den Niederlanden (bisher fünf Tage) oder Ungarn (bisher fünf Tage), erhöht sich damit die Zahl der freien Tage. In anderen Ländern steigt lediglich die Vergütung des Vaterschaftsurlaubs an. In Tschechien gab es zwar schon seit Anfang des Jahres zwei Wochen Extraurlaub für frischgebackene Väter, bislang wurde dieser allerdings nur zu 70 Prozent bezahlt. Ähnliches gilt für Irland.