Zoom, Teams, Slack: Die größten Pannen in Videokonferenzen

Für Hundefreunde mag die Gesellschaft ihres Haustieres in besonders schwierigen Momenten im Homeoffice ein Trost gewesen sein. Für all jene, den dabei aber nicht nur die eigenen Kollegen, sondern auch noch viele weitere Menschen zuschauten, machten sie die Sache aber mitunter reichlich kompliziert. So erging es auch dem US-Meteorologen Paul Dellegatto als er versuchte von zu Hause aus in einer Live-Schalte den Wetterbericht zu kommentieren. Sein Golden Retriever sorgte erst dafür, dass die interaktive Wetterkarte einfror und schnüffelte später noch an der Kamera herum. Der Meteorologe gab sich schließlich geschlagen und versprach, den Wetterbericht online nachzureichen.