Zufriedenheit am Arbeitsplatz Machen Sie sich mehr Gedanken über Benefits

Zusatzleistungen sind natürlich ein alter Schuh, siehe die betriebliche Altersversorgung. Mittlerweile geht es aber nicht mehr nur um die Aufstockung staatlicher Leistungen oder darum, das Büro angenehmer zu gestalten, wie es die New Economy mit Kickertischen und Gratisessen versucht hat. Nicht mehr das Private soll am Arbeitsplatz Einzug halten. Vielmehr geht es heute darum, dass die Arbeit möglichst wenig die wertvolle Freizeit einschränkt. Zugleich sinke in der zunehmend flexiblen Arbeitswelt mit Projektteams und Homeoffice häufig die emotionale Bindung an die Firma, gibt Benefits-Experte Jens Lemke zu bedenken. „Anders als bei der Entlohnung in Geld bieten die Sachzuwendungen dem Arbeitgeber die Möglichkeit eine emotionale Botschaft der Fürsorge und Wertschätzung zu transportieren“, meint der geschäftsführende Gesellschafter der Commodis GmbH, eines Dienstleister für die digitalisierte Verwaltung von Arbeitgeberleistungen. Das sei wie zu Weihnachten: „Das richtige Geschenk lässt die Kinderaugen leuchten. Der Geldumschlag des Onkels dagegen löst nur ein pflichtbewusstes Danke aus.“