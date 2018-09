Zufriedenheit von Arbeitnehmern Akademiker bereuen ihre Jobwahl seltener

Schon an diesem Punkt zeigen sich die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Berufstätigkeit von späteren Akademikern und Menschen mit Berufsausbildung. Die Nicht-Akademiker entscheiden sich für eine Ausbildung aufgrund der erwarteten beruflichen Perspektive (54,3 Prozent) und weil sie sich ein bestimmtes Gehalt erhoffen (28,4 Prozent). Zudem ist ihre Entscheidung stärker vom Elternhaus beeinflusst: 26,8 Prozent hören hier auf den Rat der Eltern. Bei den Studierenden tun dies nur 11,8 Prozent. Selbstverwirklichung spielt nur für halb so viele Ausgebildete eine Rolle wie für die Studierten: 19,2 Prozent finden dies wichtig. Ebenso sind die eigenen Fähigkeiten (47,5 Prozent) und Interessen (54,2 Prozent) nicht ganz so ausschlaggebend wie bei den Akademikern.