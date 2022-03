Zukunft des Büros: Das Ende der Homeoffice-Pflicht – und der Anfang einer Revolution!

Zu guter Letzt muss ich das arme Büro in Schutz nehmen. Was hat es alles schon für Veränderungen durchmachen müssen und diese doch immer still ertragen. Auch diesmal wird es nicht verschwinden. Es wird erneut seine unendliche Veränderbarkeit unter Beweis stellen. Dafür will ich dem alten Freund an dieser Stelle auch einmal danken. Egal, wie wichtig die Nähe zum Zischen einer Kaffeemaschine in Zukunft sein wird, wir werden in den kommenden Jahren die größte Umwälzung der Arbeitswelt seit der Industrialisierung sehen. Diese schöne Herausforderung können wir nur alle gemeinsam stemmen.



