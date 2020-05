Zurück an den Herd Zerstört Corona Frauen-Karrieren?

Zeigt die Coronakrise am Ende also nur, dass der Traum von der Vereinbarkeit von Familie und Karriere schon immer eine Illusion war? Sally Howard macht nicht so düstere Prognosen wie Allmendinger. Sie sieht vielmehr eine Chance. War vor Corona die Lösung für viele Doppelverdienerpaare, die Hausarbeit an sozial schlechter gestellte bezahlte Arbeitskräfte auszulagern, lege die Krise nun offen, dass dies nur Notlösungen für ein viel grundlegenderes Problem waren.



Frauenkarrieren stünden jetzt an einem Wendepunkt: Kurzfristig hätten Frauen zwar einen Rückschlag hinzunehmen, sagt Howard. „Aber die Akzeptanz von Homeoffice kann manches verbessern. Und die ganzen männlichen Büroarbeiter, die in denselben Haushalten leben, wo jetzt Schule, Arbeit und Hausarbeit gleichzeitig stattfinden, sehen mal, was das alles bedeutet.“ Vielleicht ein Anreiz, die Last in Zukunft wieder gleichmäßiger zu verteilen – und damit auch die Karrierechancen?