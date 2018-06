Laut einer Umfrage bekommt jeder zweite Arbeitnehmer Urlaubsgeld

Die Höhe des tarifvertraglich vereinbarten Urlaubsgeldes fällt je nach Branche sehr unterschiedlich aus: Sie liegt in diesem Jahr zwischen 155 und 2355 Euro in der mittleren Vergütungsgruppe. Am wenigsten Geld für die Urlaubskasse bekommen Beschäftigte in der Landwirtschaft, im Steinkohlenbergbau sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe. Die höchsten Zahlungen erhalten etwa Arbeitnehmer in der Holz- und Kunststoffverarbeitung, der Metallindustrie, der Papier verarbeitenden Industrie sowie in der Druckindustrie und im Versicherungsgewerbe.