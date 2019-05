Zweitbeliebtester Arbeitsmarkt Von wegen digital abgehängt: IT-Fachkräfte wollen nach Deutschland

Zwei Drittel der Digitalexperten weltweit können sich allgemein vorstellen, ihr Heimatland für einen neuen Arbeitsplatz zu verlassen. Besonders hoch ist die Quote mit über 70 Prozent Indien und Brasilien, aber auch in Frankreich. In China liegt die Bereitschaft bei unter 38 Prozent. Die Mobilität hängt dabei auch von der zu überbrückenden Distanz ab: Die Bereitschaft, in ein nahegelegenes Land oder eines mit einer gemeinsamen Sprache oder Kultur zu ziehen, ist deutlich höher und das weltweit.